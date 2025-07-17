«Авито»: продажи вентиляторов и кондиционеров за неделю выросли на 61%

Последняя неделя в большинстве городов России выдалась жаркой, поэтому специалисты «Авито» проанализировали продажи кондиционеров и вентиляторов. Оказалось, что за неделю они выросли на 61%. Также аналитики изучили, как в России продаются бассейны, чаны и купели — этим летом особенно вырос спрос на купели и готовые бассейны «под ключ» — их стали покупать почти в два раза чаще, чем в это же время в прошлом году. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Вентиляторы и кондиционеры

Продажи вентиляторов на Авито за последнюю неделю выросли на 61%. Чаще всего покупали напольные вентиляторы — на них пришлось 63% продаж. Их продажи за неделю выросли в два раза, средняя стоимость составила 2 тыс. руб. На втором месте — настольные модели с долей 16%. Их стали покупать чаще на 53%, в среднем за 1,2 тыс. руб. Также всего 1% приходится на потолочные вентиляторы, но за последнюю неделю их продажи увеличились на 80%. Средняя стоимость таких моделей составила 4,5 тыс. руб.

Кондиционеры за последнюю неделю также стали покупать чаще — тоже на 61%. Из видов наибольшей популярностью пользовались сплит-системы — на них пришлось 73% продаж. На мобильные — 25%, а на фанкойлы — всего 2%. Из типов большинство предпочитает настенные (доля в 65%) — их продажи за неделю выросли на 49%. Они в среднем стоили 17 тыс. руб.. На втором месте — напольные (17%) — их стали покупать чаще в два раза. Средняя цена составила 13 тыс. руб.. Топ-3 по доле замыкают оконные кондиционеры (6%) — их продажи увеличились на 71%, в среднем они стоили 6 тыс. руб. На потолочные, настольные, кассетные и канальные модели пришлось менее 2% продаж на каждый.

Бассейны, чаны и купели

Некоторые решили заранее подготовиться к лету, выбрав более основательный способ охладиться в жаркую погоду. Продажи бассейнов, чанов и купелей за последние два месяца выросли на 48%.

По объему продаж на площадке лидируют каркасные бассейны — на них пришлось 32% покупок в категории в мае-июне 2025 г. В среднем они обходились в 20 тыс. руб.. За такую цену можно купить новый бассейн диаметром больше четырех метров и глубиной в метр с лестницей, тентом и фильтр-насосом. Продажи каркасных бассейнов с прошлого года почти не изменились. На втором месте — купели с долей 20% продаж. Их стали покупать чаще на 90%. В среднем они обходились в 90 тыс. руб. За такую стоимость можно найти метровую купель из дуба и лиственницы.

Топ-3 по доле замыкают надувные бассейны — на них пришлось 5,5% продаж. Их стали покупать чаще на 40%. В среднем они стоили 10 тыс. руб. Чуть дороже можно найти четырехметровый бассейн с фильтр-насосом, а модель того же бренда диаметром 2,5 метра обойдется всего в 3 тыс. руб. Долю в 5% занимают банные чаны. Их продажи за год выросли на 23%, в среднем они обходились 81 тыс. руб. За такую стоимость можно купить чан на два-три человека с отделкой из лиственницы и подставкой под напитки. Также в пятерке лидеров — бассейны под ключ. За год их стали покупать чаще в два раза. В среднем они обходились покупателям в 250 тыс. руб. Но можно найти дешевле: так, бассейн из полипропилена 3х4 метра могут изготовить всего за 98 тыс. руб.

Все для бассейнов

Кроме того, на «Авито» активно покупают инвентарь и химию для бассейнов. Так, продажи специальных подводных пылесосов для уборки выросли на 14%. На платформе можно найти как бюджетные модели дешевле 8 тыс. руб., так и профессиональные роботы-очистители. К примеру, Neptun Z-200 за 142 тыс. руб. Также на 5% чаще стали покупать хлор.