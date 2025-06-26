Timetta выпустила CRM, которая помогает управлять проектами уже на этапе продаж

Timetta выпустила приложение для управления продажами в рамках своей платформы для управления проектами. Приложение Timetta Clients предлагает тесную интеграцию с проектным управлением и инструменты для поддержки длинных продаж.

Разработка приложения была завершена в начале лета 2025 года, официальный релиз состоялся 18 июня. Приложение разрабатывалось порядка года. Все это время шло активное тестирование, благодаря чему удалось создать продуманные инструменты для сопровождения длинных сделок.

В Timetta Clients можно настроить этапы воронки продаж, отслеживать взаимодействие с клиентами, вести подробные классификаторы. Это позволяет гибко выстраивать отношения с разными группами клиентов и контролировать ключевые сделки.

Главная особенность Timetta Clients — это интеграция с проектным управлением, что должно обеспечить непрерывность сквозного бизнес-процесса от этапа продаж до этапа производства (from deal to delivery). Timetta Clients обеспечивает единое пространство, в котором могут взаимодействовать клиенты, менеджеры по продажам и руководители проектов. За счет этого можно еще на ранних этапах сделки согласовать реалистичные бюджеты, цели и структуру работ проекта.

«При реализации проектов компании часто сталкиваются с ситуацией, когда все идет не по плану и приходится либо урезать внутренние бюджеты, либо просить клиента заплатить больше, чем планировали изначально. Timetta Clients должна помочь снизить риски ошибочного финансового планирования за счет интеграции инструментов продаж и управления проектами», — так прокомментировал цель разработки нового приложения директор по консалтингу в Timetta Александр Спиридонов.

В Timetta Clients есть все основные инструменты для управления продажами: доски сделок, история взаимодействия с клиентами, база компаний со списками связанных проектов и сделок. Приложение доступно по отдельной лицензии в рамках платформы для управления проектами. Все функции доступны в демоверсии.