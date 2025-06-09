«Диасофт» реализовал возможность калькуляции плановой и фактической себестоимости продукции

Компания «Диасофт» дополнила функционал решения «Контроллинг предприятия». Оно предназначено для расчета себестоимости продукции и услуг, позволяет контролировать, учитывать расходы и планировать выручку, а также прогнозировать финансовые результаты компании. Решение входит в состав платформы Digital Q.ERP. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В решении реализованы новые возможности:

– Калькуляция плановой и фактической себестоимости продукции. Решение позволяет настраивать процессы расчета себестоимости в режиме no-codе для любых типов, видов и групп продукции.

– Контроль и распределение отклонений по себестоимости в разрезе материальных, трудовых и накладных затрат.

– Распределение затрат и выручки с помощью гибких процессов аллокации. Решение поддерживает аллокации с применением статических и динамических баз распределения, возможен расчет циклических аллокаций.

– Учет затрат позаказным, попередельным, директ-костинг, ABC методами.

В решении используется методика фактической калькуляции с учетом отклонений (actual costing), благодаря чему появились возможности рассчитать точную, детализированную себестоимость и определить цепочку формирования себестоимости вплоть до первичных операций.

Решение может быть интегрировано с учетными и бухгалтерскими системами, а также BI-платформами, для постепенного перевода сложных процессов расчета себестоимости в «Контроллинг предприятия».

«Контроллинг предприятия» подходит для предприятий разных отраслей и любого типа производства: дискретного, непрерывного, проектного и иных типов. Решение позволяет определить фактическую стоимость продукции, выявить неэффективное использование ресурсов предприятия, что помогает в управлении ценообразованием.