Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Новая комплексная услуга на портале госуслуг Подмосковья поможет оформить лесной участок в пользование

В Московской области запустили новую комплексную услугу. Теперь на одной странице регпортала можно оформить лесной участок в аренду без проведения аукциона, в постоянное (бессрочное) или безвозмездное пользование. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На портале госуслуг Подмосковья доступен широкий выбор комплексных услуг, которые отражают различные жизненные ситуации. Теперь для жителей региона появился новый комплекс услуг, благодаря которому можно на одной странице портала совершить все необходимые действия для получения лесного участка. Услугой могут воспользоваться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также юридические лица», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Лесные участки можно получить, например, для ведения сельского хозяйства, заготовки древесины, организации охотничьего хозяйства, выращивания саженцев, осуществления научной и образовательной деятельности и т.д. в соответствии с видами разрешенного использования, которые предусмотрены Лесным планом субъекта России и лесохозяйственным регламентом. Для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) такие участки не предоставляются.

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду
Цифровизация

Комплексная услуга «Предоставление лесных участков в пользование» доступна на портале госуслуг Подмосковья. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, в карточке услуги выбрать подходящий случай, указать категорию заявителя и заполнить электронную форму. При этом, например, лесной участок в постоянное (бессрочное) пользование могут получить муниципальные организации, а в безвозмездное – религиозные.

Если заявитель обращается за участком в аренду без аукциона, то ответ от ведомства поступит в течение 7 рабочих дней; в постоянное (бессрочное) или безвозмездное пользование – в течение 15 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Госдума приняла закон об использовании при оплате покупок и услуг цифрового рубля

Какие новые возможности должны быть в современной СЭД

Зарплаты ведущих инженеров и ученых в области ИИ-технологий уже сравнимы с гонорарами спортивных звезд

Изучаем аспекты перехода на «1С»: стоимость, сроки, перспективы

Россиян будут штрафовать за криптоплатежи от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Криптоактивы могут конфисковать

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153