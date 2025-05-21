«Авито»: продажи водонагревателей в России за месяц выросли на 12%

Специалисты «Авито» проанализировали динамику продаж водонагревателей в России. Оказалось, что за апрель 2025 г. на платформе было продано более 60 тыс. водонагревателей. За последний месяц продажи выросли на 12%. Активнее покупают именно новые модели — на них пришлось 77% от всех продаж. При этом, покупая водонагреватель в ресейле, в среднем можно сэкономить 42% от стоимости. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

Уже сейчас в России стартует сезон плановых отключений горячей воды для проведения профилактических и ремонтных работ на теплосетях и котельных. Многие решили подготовиться к нему заранее, чтобы с комфортом перенести эти неудобства. Так, в апреле 2025 г. на «Авито» было продано более 60 тыс. водонагревателей. Это на 7% больше, чем в апреле 2024 г. и на 12% больше, чем месяцем ранее.

В основном россияне покупают новые модели — на них приходится 77% продаж. За год их стали покупать чаще на 9%, а за месяц — на 11%. В среднем новые водонагреватели обходились пользователям в 15 тыс. руб. — с 2024 г. цена практически не изменилась.

Продажи б/у водонагревателей за год выросли на 2%, а за месяц — на 16%. Средняя цена в ресейле составила 8700 руб. — это на 42% меньше, чем стоимость нового товара.

Среди городов в апреле 2025 г. по сравнению с мартом 2025 г. продажи водонагревателей заметнее всего выросли в Оренбурге (+63%), Омске (+51%), Тюмени (+48%), Барнауле (+40%) и Красноярске (+36%). Год к году самую яркую динамику продаж показали Ярославль (+37%), Иркутск (+28%), Омск (+21%), Москва (+20%), и Красноярск (+17%).