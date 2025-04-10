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LeaderTask работает на «Ред ОС М»

Компании «Органайзер ЛидерТаск» и «Ред Софт» подтвердили совместимость программного решения для планирования задач LeaderTask с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Совместное использование решений помогает организовать рабочий процесс, управлять проектами и отслеживать сроки, как для индивидуальных пользователей, так и для целых команд. Об этом CNews сообщили представители Ред Софт.

Использование приложения для управления проектами LeaderTask на мобильной операционной системе «Ред ОС М» предоставляет пользователям инструменты для создания задач, проектов, чек-листов и заметок, обеспечивая безопасную работу с данными, а также мобильность и гибкость управления без дополнительных настроек.

LeaderTask – это инструмент для управления задачами, проектами и личной эффективностью, востребованный как среди профессионалов, так и среди аудитории пользователей. LeaderTask помогает структурировать рабочие и личные дела, поддерживать баланс между работой и отдыхом, а также делегировать задачи внутри команды.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. Переключение между режимами происходит за доли секунды.

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