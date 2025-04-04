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«МегаФон»: москвичи увлеклись купонами и кэшбеком

Жители столицы стали активнее использовать сервисы скидочных купонов и кэшбека. В январе-марте 2025 г. они потратили на таких ресурсах на 15% больше трафика по сравнению с тем же периодом 2024 г., выяснили аналитики «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Основным «скидочным» месяцем стал январь 2025 г. — на него пришлось 38% от всего трафика на сайты этой категории, тогда как в 2024 г. лидировал февраль. Кроме того, первый месяц 2025 г. показал рост показателя на 30% год к году. Купонаторы позволяют пользователям приобрести услугу или товар со значительной скидкой. Речь идет о выгодных ценах на кафе, маникюр, языковые курсы, медицинские обследования и даже путешествия. Пользователь оплачивает купон онлайн, получает код, а затем предъявляет его в заведении или при заказе. Рост популярности сервисов этой категории в январе 2025 г. может быть связан с долгими праздничными выходными, когда есть возможность уделить время себе.

Однако всплески внимания к скидкам на таких ресурсах в столице распределяются неравномерно. Например, в 2024 г. москвичи активнее всего заходили на сайты купонаторов в октябре и ноябре — на эти месяцы пришлось 10% и 11% трафика соответственно. Меньше всего — в марте (7%).

А вот интерес к кэшбек-сервисам, напротив, просел. В I квартале 2025 г. жители Москвы пользовались ими на 14% реже, чем годом ранее. С помощью подобных сервисов пользователи оформляют покупку, а затем получают часть потраченных денег обратно — на карту или бонусами.

В течение недели самыми «выгодными» днями становятся понедельник и суббота — на них приходится 16% и 15% от всего столичного трафика на сайты скидок и кэшбека. Реже всего жители столицы интересуются экономией по воскресеньям. В основном для поиска купонов москвичи используют смартфоны.

Москва уверенно лидирует в рейтинге регионов с наибольшим интересом к скидочным сервисам — жители столицы израсходовали в 4,2 раза больше трафика, чем петербуржцы, занявшие второе место. В тройке также оказались пользователи из Самары. В топ-5 вошли Нижний Новгород и Краснодар — оба региона показали стабильный интерес к выгодным покупкам.

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