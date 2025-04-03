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Жители Подмосковья могут выбрать на регпортале способ получения платежек за коммуналку

У жителей Московской области появилась возможность отказаться от бумажных платежных документов и получать их только онлайн. Цифровой сервис доступен на региональном портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Многие жители Подмосковья уже перешли на электронные платежки, однако до сих пор получают в бумажном виде дубликат квитанции, хотя порой заглядывают в почтовый ящик лишь несколько раз в год. Теперь на регпортале появилась возможность полностью отказаться от бумаги и перейти на электронные платежки за ЖКУ. Это не только экономит время, но и помогает сохранить природу», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Эксперимент по отправке квитанций за ЖКУ только в электронной форме запущен Московской областью вместе с федеральным правительством. Принять участие в эксперименте могут жители многоквартирных домов, которые являются собственниками недвижимости или арендаторами по договору социального найма, имеющие лицевой счет в «МосОблЕИРЦ».

Чтобы отказаться от получения бумажных единых платежных документов, необходимо авторизоваться на портале госуслуг Подмосковья через ЕСИА и на странице сервиса дать свое согласие на получение платежек только в электронном виде. После этого электронные квитанции начнут поступать в личный кабинет плательщика на региональном портале, начиная со следующего месяца.

«Платежки в личном кабинете на регпортале – это не просто удобство, но и безопасность. Все документы надежно защищены, а электронные квитанции никогда не теряются», – отметила Надежда Куртяник.

В период эксперимента плательщик в любое время имеет право получить платежный документ в бумажном виде, а также вернуться к бумажному формату. Для этого необходимо изменить свое решение на региональном портале до 20 числа текущего месяца.

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