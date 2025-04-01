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«Диасофт» разработал решение для оперативного контроля процессов на предприятии

Компания «Диасофт» разработала новое решение «Единый центр принятия решений». Оно предназначено для измерения, оценки и контроля процессов на предприятии и принятия управленческих решений на основе данных в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Решение позволяет: создавать единую версию правды для всех участников процесса; контролировать и визуализировать выполнение установленных планов и показателей; контролировать и визуализировать сквозные и локальные процессы; обновлять данные в режиме реального времени; оценивать загрузку предприятия, определять «узкие места» и предлагать пути оптимизации; оповещать руководителей и сотрудников об инцидентах, автоматически формировать рабочие группы по их устранению.

Использование решения обеспечивает прозрачность данных: все участники процесса имеют доступ к одним и тем же данным, что исключает возможность манипуляций или сокрытия информации. Данные собираются и обрабатываются по единым стандартам, что обеспечивает их сопоставимость и корректную интерпретацию – все показатели и метрики согласованы между различными отделами и уровнями организации. Данные проходят проверку на точность и достоверность, доступ к данным предоставляется без возможности изменений.

Информация на дашбордах обновляется в реальном времени или с заданной периодичностью, чтобы всегда отражать текущее состояние дел под конкретные нужды пользователей.

Решение «Единый центр принятия решений» включает функционал постановки целей и задач через информационную панель. При просмотре дашборда можно поставить цель сотруднику или подразделению, а также внести задачи в индивидуальные планы развития.

Для каждого сотрудника предприятия разработан личный кабинет. Дашборды в личных кабинетах помогают визуализировать ключевые показатели эффективности и результаты работы конкретного сотрудника. Сотрудники могут отслеживать свою продуктивность, выявлять проблемные зоны и принимать меры по улучшению своих результатов и результатов подразделения.

Решение «Единый центр принятия решений» работает на импортонезависимом технологическом стеке. Микросервисная архитектура обеспечивает интеграцию в любой ИТ-ландшафт, а также масштабируемость в зависимости от потребностей бизнеса.

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