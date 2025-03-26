«Диасофт» разработала новый продукт для ведения внутреннего учета

Компания «Диасофт» разработала новый программный продукт «Регистры внутреннего учета». Продукт входит в состав решения Digital Q.Brokerage и предназначен для ведения внутреннего учета денежных средств и активов, ведения подтверждающих документов и формирования отчетности в соответствии с требованиями Положения Банка России №577-П от 31 января 2017 г.

Продукт «Регистры внутреннего учета» позволяет обрабатывать операции внутреннего учета в бэк-офисе в режиме реального времени, что обеспечивает мгновенное отражение данных и актуальность информации. За счет этого продукт позволяет минимизировать операционные риски, связанные с обработкой и закрытием операционного дня, и оперативно формировать для клиентов отчет брокера за текущий день.

Функциональные возможности продукта: ведение плана счетов по регистрам внутреннего учета в соответствии с учетной политикой организации; ведение операций внутреннего учета на основе как собственных, так и клиентских сделок по разным типам активов (ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы, деривативы); ведение подтверждающих документов по операциям внутреннего учета; сверка записей о сделках и операциях внутреннего учета по подтверждающим документам; формирование отчетности по регистрам внутреннего учета; централизованное ведение учета по всем филиалам организации по единым правилам.

Одно из преимуществ продукта – возможность эффективно обрабатывать большие объемы данных благодаря реализации в микросервисной архитектуре, которая обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и устойчивость к нагрузкам. Это особенно важно для организаций с высокой интенсивностью операций.

«Регистры внутреннего учета» может быть легко кастомизирован под индивидуальные особенности бизнес-процессов организации за счет встроенных low-code-инструментов. Гибкие настройки позволяют быстро адаптироваться к изменениям требований регулятора.