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Запущена первая в России социальная сеть для питомцев и их людей

В России появилась первая социальная сеть, созданная специально для домашних животных и их владельцев – «Буп». В приложении можно завести страницу питомца и его хозяина, публиковать контент, искать полезную информацию и новых друзей. «Буп» также подходит для продвижения товаров зообизнеса и приютов, которые ищут хозяев для бездомных животных. Об этом CNews сообщили представители проекта «Буп».

В социальной сети можно завести страницу своего домашнего животного, публиковать контент от его имени и получать «бупы по носу» – аналог лайков, а также участвовать в игровых механиках и челленджах. Пользуясь соцсетью, хозяева могут задавать обученному ИИ-ассистенту вопросы о воспитании и уходе за своим питомцем. Кроме того, владельцы животных могут знакомиться, подписываться друг на друга, общаться и делиться опытом, а также договариваться о встречах и совместных прогулках.

«Буп» — это также платформа для специалистов и зообизнеса, которые хотят продвигать свои товары и услуги. Приюты могут использовать сеть для поиска новых хозяев для бездомных животных — для этого предусмотрена специальная отметка «Ищу дом» и хештег #давайжитьвместе. А тем, кто задумывается о питомце, «Буп» поможет определиться с выбором и подготовиться ко встрече с новым другом.

Идея создания «Буп» родилась из растущего тренда, согласно которому питомцы всё чаще воспринимаются как члены семьи, а их фотографии занимают основную часть галереи телефона. В России насчитывается 75 млн кошек и собак, и питомец есть в каждой второй семье. Страна занимает третье место в мире по количеству домашних животных, но при этом до сих пор не имела специализированной социальной сети для них. Кроме того, контент с животными является одним из главных трендов российской интернет-культуры, и «Буп» предлагает объединить его в едином удобном пространстве.

Важную роль играет безопасность – сообщество тщательно модерируется, исключая агрессивные методы воспитания животных. Платформа безопасна для детей, а алгоритмы и модерация помогают поддерживать порядок и позитивную атмосферу. По задумке создателей, «Буп» станет пространством для отдыха и своеобразной заменой медитации. Кроме того, домашние животные помогают детям развивать эмпатию и ответственность, а забота о них сближает всех членов семьи.

В дальнейшем на платформе планируются коллаборации с брендами, создание обучающего контента и развитие партнерств с B2B и зообизнесами в различных сферах, включая груминг, ветеринарию, зоопсихологию, питание, обучение, пет-френдли места, отели, ритейл, амуницию и путешествия. Уже в ближайшем будущем пользователи смогут находить через социальную сеть проверенных специалистов по передержке и выгулу – сервис будет запущен в коллаборации с партнером «Буп».

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