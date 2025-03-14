В России разработали новый метод измерения пульса, способный повлиять на будущее телемедицины

В отделе перспективных исследований «Криптонита» (входит в «ИКС Холдинг») разработали новый метод измерения пульса по видеозаписи. Он имеет большой потенциал не только в медицине и спорте, но и для повышения общественной безопасности, считают в компании. Разработка может применяться для фонового мониторинга работы сердечно-сосудистой системы там, где обычные пульсовые датчики мешают или стесняют движения. Также бесконтактное считывание пульса в общественных местах поможет выявить лица с признаками инфекционного заболевания или сильного волнения.

Существуют разные методы бесконтактного измерения пульса под общим названием дистанционная фотоплетизмография (ДФПГ, rPPG). В её основе лежит регистрация едва заметных изменений цвета кожи при увеличении объёма кровеносных сосудов после каждого сокращения левого желудочка сердца (систолы). Существующие системы ДФПГ достаточно надёжны только в идеальных условиях. Если же человек использует макияж, частично закрывает лицо, движется, или в кадре меняется освещённость, то частота его сердечных сокращений определяется неверно. Поэтому пока ДФПГ не получила широкого распространения.

Специалисты компании «Криптонит» разработали новый метод дистанционной фотоплетизмографии, более устойчивый к искажениям. Также он не требует дорогого оборудования и может использоваться в реальных условиях, не ограничивая свободу действий человека. В настоящий момент предложенная технология работает только с уже завершёнными видеозаписями, но в перспективе её можно адаптировать к наблюдениям в реальном времени.

Более надёжная и дешёвая ДФПГ может применяться в системах дистанционного контроля физического и эмоционального состояния космонавтов, капитанов дальнего плавания, машинистов, водителей, участников арктических экспедиций, работников буровых платформ и других людей, работающих в условиях изоляции.

Кроме того, её можно будет применять для скрининга в аэропортах, вокзалах, школах и других общественных местах. Например, она позволит выявлять людей с учащённым сердцебиением и направлять их для прохождения дополнительного досмотра.

Результаты исследования опубликованы в научной статье “A Robust Remote Photoplethysmography Method”. Статья доступна бесплатно через электронный архив Корнельского университета.