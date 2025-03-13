«Авито Работа»: в сфере телекоммуникаций в 3 раза за год вырос спрос на техников

Аналитический центр «Авито Работы» подготовил исследование профессий в сфере связи и телекоммуникаций за зиму 2024/2025. По данным платформы, работодатели все чаще ищут квалифицированные кадры для работы с сетями, оборудованием и клиентским обслуживанием. Самыми востребованными специалистами связи и телекоммуникаций стали техники — число вакансий для них за год выросло в три раза (+199%). Эти специалисты отвечают за диагностику, настройку и ремонт телекоммуникационного оборудования, а также контроль его работоспособности. В среднем компании предлагают этим работникам 70,87 тыс. руб/мес при фиксированном графике работы. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Помимо техников, значительно увеличилась востребованность кабельщиков — число вакансий для представителей этой профессии выросло почти в два раза (+90%) за год. Новые сотрудники в этой должности в среднем могут рассчитывать на вознаграждение в размере 83,18 тыс. руб/мес при фиксированном графике работы.

Также востребованы специалисты, занимающиеся установкой и обслуживанием оборудования. Количество вакансий для монтажников увеличилось на 59%, а средняя зарплата, которую предлагали соискателям при трудоустройстве, достигла 107,85 тыс. руб/мес. Чаще всего в описании вакансий для этих специалистов встречаются такие обязанности, как установка и подключение телекоммуникационного оборудования, настройка сетей, монтаж антенн и кабелей, а также диагностика неисправностей.

Электромонтажников стали искать на 37% чаще, чем годом ранее. А средние предлагаемые зарплаты для специалистов достигли 84,8 тыс. руб/мес.

Технические специалисты телекоммуникаций и связи с самым высоким приростом числа вакансий за год, зима 2023/2024 — зима 2024/2025

Аналитики также изучили, как в телекоммуникациях меняется спрос на сотрудников, отвечающих за бизнес-процессы, продажи и клиентский сервис. В этих сегментах требуются специалисты как с профильным образованием, так и без него.

Существенный рост числа вакансий наблюдается среди операторов колл-центров (+64%), что может быть связано с расширением сервисного обслуживания клиентов. Средняя предлагаемая зарплата на этой позиции составляет 45,62 тыс. руб/мес.

Увеличилось число предложений и для продавцов услуг связи (+30%), которые консультируют клиентов по тарифам и подключению: прошедшей зимой соискателям в среднем предлагали около 72,28 тыс. руб/мес.

Кроме того, работодатели стали на 23% чаще искать супервайзеров, контролирующих работу отделов продаж и сервисных подразделений. Новые сотрудники в этой роли зимой 2024/2025 могли получать в среднем около 85,62 тыс. руб/мес.

Организационные и управленческие должности в сфере телекоммуникаций и связи с самым высоким приростом числа вакансий за год, зима 2023/2024 — зима 2024/2025

В целом рынок труда в сегменте также демонстрирует уверенный рост: за последний год количество вакансий для специалистов связи увеличилось на 19%, а средние зарплатные предложения выросли на 12% и достигли 53,5 тыс. руб/мес.