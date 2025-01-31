Разделы

Телеком
|

МТС: в 2024 году в Архангельске в 2 раза вырос спрос на отечественные платформы для бизнес-коммуникаций

МТС проанализировала активность пользователей платформы для коммуникаций «МТС Линк» в Архангельской области в 2024 г. Количество деловых мероприятий, проведённых в онлайн-формате, в регионе выросло более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.

По данным аналитиков «МТС Линк», чаще всего в Архангельской области сервисы для онлайн-конференций в 2024 г. использовали компании из сферы оптовой и розничной торговли. На втором месте оказались государственные и частные образовательные организации, на третьем — ИТ-компании.

Var1 — новое поколение DBaaS под новые вызовы: производительность выделенного сервера для MPP, Big Data и ML
Маркет

В Поморье период деловой активности в формате онлайн-конференций фиксируется с 7 утра и до 21 часа. При этом самое активное с точки зрения коммуникаций время - с 11 до 13 часов.

Трендом 2024 г. стало использование функций на основе искусственного интеллекта. Чаще всего ИИ-помощника на деловых встречах использовали для включения замены или размытия фона (22% случаев применения инструмента по стране). На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев искусственный интеллект используют для развлечения: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций технология экономит время на просмотр записей встреч (функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Арестован военпред Минобороны, который требовал взятку у производителя приборов, измеряющих радиацию

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали

Мишустин: Через год будут запущены четыре спутника, которые обеспечат быстрым интернетом всю Россию

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще