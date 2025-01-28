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МФТИ представил систему стабилизации лазеров на беспилотниках 

Ученые из МФТИ предложили решение для снижения вибрации системы лазерного наведения на дронах массой до 5 кг. Разработка получила наименование «Дронель». Предложенное разработчиками из ЛФИ МФТИ решение в перспективе позволит устранить проблемы дрожания лазера. Это, в свою очередь, улучшит качество наведения и эксплуатационные характеристики дронов. Технология предназначена для легких БПЛА — аппаратов малого радиуса действия. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

По словам разработчиков проекта, в беспилотных летательных аппаратах лазерное наведение — один из наиболее распространенных способов целеуказания. Принцип технологии заключается в том, что луч лазера подсвечивает объект, после чего аппаратура обнаруживает отраженный сигнал и ориентируется на него. В таких системах ключевая проблема — это вибрации, которые приводят к разбросу лазерного пятна, что снижает точность наведения.

Точность наведения на цель при использовании БПЛА решается с помощью лазера. По словам руководителя проекта, сотрудника научно-технического Центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Артема Пьянкова, легкие типы БПЛА сталкиваются с проблемой вибрации. Это важный аспект, так как меньший радиус рассеивания позволяет точнее определять место попадания лазера.

«В полете беспилотника возникают колебания, которые вызваны ветром, перепадами давления, работой винтов, двигателей и многими другими факторами. Обычно, чтобы компенсировать их, применяют сложные гироскопические комплексы, что влечет за собой увеличение массы и стоимости аппаратов, а также снижение летной дальности и маневренности. В отличие от описанных подходов нашей группой предложены методы активного подавления вибраций», — сказал Артем Пьянков.

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Созданная в МФТИ система включает в себя блок управления, вибродетектор и электромагниты, работающие в противофазе, что позволит снизить вес БПЛА на 40-50%. Это даст возможность использовать легкие беспилотники для выполнения сложных задач, связанных с лазерным наведением в военных и гражданских целях.

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МФТИ
Прототип системы лазерного наведения

«Высокая точность наведения на цель критична при выполнении военных или промышленных задач. Например, лазерное наведение применяется для автоматической посадки и геологоразведки. Дрожание лазера непосредственно влияет на качество работы беспилотников, что делает разработку системы стабилизации актуальной. При этом новая система позволит избежать увеличения веса дронов», — сказал Артем Пьянков.

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