МФТИ ЛФИ Дронель
Ученые из МФТИ предложили в 2025 году решение для снижения вибрации системы лазерного наведения на дронах массой до 5 кг. Разработка получила наименование «Дронель». Предложенное разработчиками из ЛФИ МФТИ решение в перспективе позволит устранить проблемы дрожания лазера. Это, в свою очередь, улучшит качество наведения и эксплуатационные характеристики дронов. Технология предназначена для легких БПЛА — аппаратов малого радиуса действия.
|28.01.2025
|МФТИ представил систему стабилизации лазеров на беспилотниках 1
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