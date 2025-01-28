Ученые из МФТИ предложили в 2025 году решение для снижения вибрации системы лазерного наведения на дронах массой до 5 кг. Разработка получила наименование «Дронель». Предложенное разработчиками из ЛФИ МФТИ решение в перспективе позволит устранить проблемы дрожания лазера. Это, в свою очередь, улучшит качество наведения и эксплуатационные характеристики дронов. Технология предназначена для легких БПЛА — аппаратов малого радиуса действия.