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«Яндекс Маркет» открыл предзаказ флагманской линейки Samsung S25

«Яндекс Маркет» в день официальной презентации Samsung открыл предзаказ на флагманскую линейку S25. Покупатели могут оформить заявку на модели S25, S25+ и S25 Ultra. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Предзаказ доступен с 22 января до 2 февраля 2025 г. Чтобы узнать о появлении смартфонов на маркетплейсе первым, нужно войти в личный кабинет в приложении или на сайте и оставить заявку — вносить оплату заранее не потребуется.

Покупатель, оформивший предзаказ, 3 февраля 2025 г. получит от «Маркета» пуш-уведомление, с помощью которого можно будет перейти на страницу для покупки смартфонов. В ассортименте будут представлены все модели линейки S25, а также наборы с наушниками Galaxy Buds3 Pro.

Покупатели «Маркета» смогут также приобрести смартфон в «Сплит» — узнать доступный лимит можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Яндекс Пэй». Получить смартфон можно будет уже в начале февраля 2025 г.— в выбранном пункте выдачи заказов или курьером с доставкой по клику. Точные сроки зависят от продавца.

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Стоимость смартфонов будет варьироваться в зависимости от модели. Цена на модель S25 128 ГБ составит от 99990 руб. в зависимости от комплектации и продавца, S25+ 256 ГБ — от 129990 руб. Стоимость S25 Ultra 256 ГБ начнется от 159990 руб. Модели S25 и S25+ будут представлены на маркетплейсе в трех цветах — серебристом, синем, голубом и зеленом, а S25 Ultra — в черном, сером, синем и серебристом.

Samsung входит в топ-3 самых востребованных брендов смартфонов на «Яндекс Маркете», а их покупки в 2024 г. выросли в два раза к предыдущему году. Самыми популярными моделями в 2024 г. стали Samsung Galaxy A55 5G, Samsung Galaxy A15 4G, Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy S24 Ultra и Samsung Galaxy A35 5G.

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