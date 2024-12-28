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«Авито Работа»: вакансий с возможностью переобучения за год стало в 3 раза больше

Рост интереса к профессиональной переподготовке специалистов — одна из тенденций на современном рынке труда. Аналитики «Авито Работы» проанализировали, сколько вакансий с возможностью переобучения было опубликовано на платформе в 2024 г. и выяснили, что число таких объявлений выросло в три раза (+204%) по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наибольшая доля вакансий, в которых работодатели предлагают возможность переобучения для сотрудников, приходится на сферу строительства промышленных и инфраструктурных объектов — к этому сегменту относятся 27,6% от общего числа таких предложений. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников на полный рабочий день по сфере составила 122.5 тыс. руб. в месяц.

Второе место занимает строительство жилых и коммерческих объектов с долей в 19,2%. Работодатели в этой области предлагают кандидатам в среднем около 156,8 тыс. руб. в месяц на полный день. Чаще всего за год в строительной отрасли возможности обучения профессии с нуля компании предлагали строителям (+248%), электрикам (+133%) и малярам (+32%).

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Цифровизация

Сфера доставки, грузоперевозок и логистики занимает третье место, составляя 11,1% от общего числа вакансий с переобучением. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей в этом сегменте составляет 117,9 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день. Среди специалистов логистической сферы за последний год больше всего новых вакансий с переобучением появлялось для водителей категории С (+146%) и водителей-экспедиторов (+72%).

«В условиях нехватки кадров работодатели из наиболее дефицитных отраслей, таких как строительство, логистика и промышленность, все чаще рассматривают кандидатов без опыта работы. Важным трендом рынка труда становится расширение границ найма: компании привлекают на рабочие места студентов, пенсионеров и соискателей из смежных сфер деятельности, предлагая им обучение необходимым навыкам прямо на рабочем месте. Так, по итогам уходящего 2024 г. количество вакансий для пенсионеров в России также значительно выросло — оно увеличилось на 205%», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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