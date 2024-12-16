«Авито Работа»: перед новогодними праздниками число подработок для соискателей выросло на 23%

С приближением новогодних праздников на рынке труда значительно растет спрос на временные позиции и подработки. Аналитики «Авито Работы» подвели итоги осеннего сезона и определили профессии, которые пользовались наибольшей популярностью у работодателей. По сравнению с летом 2024 г. число вакансий на подработку выросло на 23%, а на отдельные категории работников спрос увеличился более, чем вдвое. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Наибольший прирост числа вакансий пришелся на профессию сортировщика: спрос работодателей на этих специалистов вырос в 2,8 раза (+182%) по сравнению с летом 2024 г. Работодатели предлагали в среднем 45 752 руб. в месяц за неполный рабочий день.

Кладовщики и сварщики также оказались в числе самых востребованных специалистов. Число вакансий для этих профессий увеличилось на 128% и 123% соответственно. Средний уровень зарплатных предложений при неполном рабочем дне составил 52 686 руб. в месяц для соискателей на позицию кладовщика и 107 446 руб. — для кандидатов на позицию сварщика.

Самые востребованные профессии на подработку для соискателей за осень 2024 года

«В связи с предстоящими новогодними праздниками такие сферы, как ретейл и e-comm, испытывают повышенную нагрузку. Как следствие, работодатели активнее нанимают специалистов, занятых в цепочке поставок и логистики. В частности, особенно востребованы стали подработки для сортировщиков, кладовщиков, сотрудников складов и комплектовщиков. Это связано с традиционным всплеском покупательской активности: россияне активно приобретают подарки и продукцию для праздников, что требует увеличения трудового ресурса в этих отраслях», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

По данным опроса, проведенного экспертами «Авито Работы» в ноябре 2024 г., около 26% респондентов из 10 тыс. опрошенных по всей России намерены подрабатывать в предновогодний период или непосредственно в праздники, а еще 37% рассматривают такую возможность при наличии подходящих предложений. В основном желание подработать в предновогодний период у россиян связано с намерениями накопить деньги на личные цели или отпуск (44%), получить дополнительный заработок для подарков и праздничных расходов (42%), а также провести свободное время с пользой (23%).

К Новому году работодатели активнее всего стали искать сотрудников в индустрии производства электроники и бытовой техники (+116%), в сфере продажи и управления недвижимостью (+91%), в телекоммуникациях (+76%), грузоперевозках и логистике (+71%), а также в металлургической промышленности (+71%).