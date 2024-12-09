ПК «С-Платформа» подтвердил совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Сигма-Софт Автоматизация» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise и Postgres Pro Standard версии 15 и ПК «С-Платформа». Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Программный комплекс «С-Платформа» — отечественная платформа с конфигурируемым набором приложений для решения различных задач. Предназначена для построения автоматизированных систем управления технологическими процессами и систем диспетчерского управления в различных отраслях и сферах применения — от электроэнергетических объектов до систем диспетчеризации инженерного оборудования крупных зданий. Продукт зарегистрирован в реестре отечественного ПО под номером 20013.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.