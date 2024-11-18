«Авито Работа»: 26% россиян планируют взять подработку на новогодних праздниках

Во многих отраслях предновогодний период — это время пикового спроса, когда работодатели особенно активно набирают временных сотрудников, чтобы справиться с возросшей нагрузкой. Со стороны соискателей также наблюдается растущий интерес к гибким форматам занятости. Аналитики «Авито Работы» опросили 10 тыс. россиян, чтобы выяснить, планируют ли они брать подработку в предстоящем декабре-январе. По данным исследования, около 26% респондентов намерены подрабатывать в предновогодний период или непосредственно в праздники, а еще 37% рассматривают такую возможность при наличии подходящих предложений. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чаще всего о точных планах на подработку в этот период сообщали молодые люди в возрасте 18–24 лет (35%) и 25–34 лет (31%), а также респонденты в возрастной группе 35–44 лет (28%). В то же время 29% участников опроса точно не планируют работать в новогодние праздники.

Россиян также спросили, работали ли они на прошлых новогодних праздниках. У 23% респондентов был опыт новогодних подработок в прошлом, 35% — не брали подработку в этот период, но хотели бы попробовать. Ещё 27% россиян никогда не подрабатывали на Новый год и не собираются, а 14% опрошенных отметили, что подрабатывают каждые новогодние праздники.

Наиболее часто о планах подработки в предновогодний период рассказали представители следующих сфер: специалисты по маркетингу, рекламе и PR (52% опрошенных), работники фитнес-индустрии и салонов красоты (47%), а также сотрудники автомобильного бизнеса (44%).

Среди наиболее распространенных сфер для праздничной подработки россияне выделили упаковку подарков (16%), ремонт и строительство (12%), творческие направления — дизайн, копирайтинг, фотография и другие (12%), онлайн-торговлю (11%), а также работу в сегменте доставки и логистики (11%).

Почти половина (48%) опрошенных среди тех, кто планируют подрабатывать в предновогодний период, готовы уделить такой подработке несколько часов в день. 24% россиян могут взять подработку на один-два полных рабочих дня в неделю, 18% респондентов готовы выделить три-четыре полных рабочих дня в неделю. 11% россиян рассчитывают взять подработку на пять дней в неделю. В среднем же опрошенные готовы уделять подработке в предновогодний период около двух полных рабочих дней.

Основные причины, побуждающие россиян выходить на подработку в это время, — это желание накопить деньги на личные цели или отпуск (44%), дополнительный заработок на подарки и праздничные расходы (42%), а также желание использовать свободное время с пользой (23%).

34% опрошенных согласны на подработку в предновогодний период при заработке от 20 до 30 тыс. руб., 24% респондентов — при доходе до 20 тыс. руб., а 21% россиян — при зарплате от 30 до 50 тыс. руб. В среднем респонденты готовы браться за подработку при доходе около 41 тыс. руб. Наиболее высокие ожидания от заработка в результате предновогодней подработки выразили опрошенные из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. Первые хотели бы заработать около 54 тыс. руб., вторые — около 52 тыс. руб., третьи — около 49 тыс. руб.