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«Диасофт» расширил функционал продукта для работы с информацией о клиентах, контрагентах, сотрудниках компании

В каждой организации выстроены индивидуальные методы работы с данными о клиентах, контрагентах и других участниках бизнес-процессов. Автоматизация работы с такими данными помогает уменьшить число ошибок и повысить эффективность деятельности компании.

«Диасофт» расширил функционал программного продукта «Реестр участников». Теперь, помимо сбора и хранения информации об участниках (клиентах, контрагентах, бенефициарах, партнерах, сотрудниках и т.д.), продукт предоставляет возможность автоматизировать уникальные регламентированные процессы по управлению данными, принятыми в организации. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Основные возможности продукта – это добавление, согласование, изменение и архивирование карточек участников бизнес-процессов. В «Реестр участников» интегрирован гибко настраиваемый функционал для работы с электронными заявками, с помощью которого можно легко автоматизировать дополнительные процессы управления жизненным циклом карточек: регламентировать действия с карточками; настраивать исполнителей и участников задач по процессам работы с информацией об участниках бизнес-процессов; фиксировать время, затраченное на операции с карточками.

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Продукт реализован в микросервисной архитектуре и может быть легко интегрирован в любой ИТ-ландшафт.

«Реестр участников» входит в состав кросс-продуктовой платформы Digital Q.ClientCatalog, включенной в Единый реестр российских программ для ЭВД и БД (реестровая запись №17266 от 11.04.2023 г.). Платформа Digital Q.ClientCatalog входит в экосистему цифровой трансформации Digital Q.

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