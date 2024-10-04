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«Яндекс Карты» оцифровали более 47 тыс. км улиц крупных городов России

Яндекс обновил высокодетализированные карты — теперь они доступны для навигации по всем городам-миллионникам в России. Во время поездки «Яндекс Карты» покажут пользователям дороги как в реальности: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности. Это поможет сориентироваться в дорожной сети и разобраться на сложных развязках или в новом для себя городе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы обновить «Карты», команда сервиса оцифровала более 47 тыс. км дорог страны, добавив на них более 140 видов разметки — от границ полос движения до парковочных мест. Кроме того, приложение научили показывать рекомендуемую траекторию движения с учетом полос. Это поможет водителям вовремя перестраиваться перед поворотом или разворотом.

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Яндекс
«Яндекс Карты» оцифровали более 47 тыс. км улиц крупных городов России
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Цифровизация

Подробные карты городов России созданы с помощью технологии репроецирования панорам. Это инструмент, который накладывает панорамы на спутниковые снимки с учётом перспективы. Он позволяет получить актуальное изображение дорог и автоматизировать процесс детализации карты.

Детализированные карты крупных городов России доступны в приложениях «Яндекс Карты» и «Навигатор», в том числе при подключении к Apple CarPlay и Android Auto. Чтобы попробовать новинку, достаточно построить маршрут и поехать по нему.

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