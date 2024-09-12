Кратчайший путь к суверенитету: компания «ФлексСофт» интегрирует лучшие технологии для финансового сектора

АО «ФлексСофт», российский разработчик ИТ-решений, выступил на Международном ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес и денежное обращение», который проходил Москве 10-11 августа.

Операционный директор АО «ФлексСофт» Алексей Горожанкин рассказал о подходе компании к импортозамещению, основанном на инновационной архитектуре банковской Платформы FXL.

Переход на импортонезависимый технологический стек стал возможен благодаря синергии с компанией СберТех, которая предоставила для проекта свои перспективные решения, такие как технология вычислений в памяти, библиотека пользовательских интерфейсов, а также инструменты для автоматизации разработки, тестирования, развертывания и поддержки ПО.

Ценный опыт интеграции передовых российских решений и обеспечение перехода банков на полностью импортонезависимый стек делает проект «ФлексСофт» стратегически важным для достижения технологического суверенитета российского финансового сектора.

Максим Тимонин, главный эксперт АО «СберТех» по технологиям Platform V DataGrid, положительно оценил технологическое взаимодействие с компанией «ФлексСофт». Он отметил, что архитектура Платформы FXL особенно перспективна для использования решений, разработанных СберТехом.

Платформа FXL является передовым решением для финансовых организаций. Она обеспечивает быстрое внедрение новых банковских продуктов, масштабируемость и стабильную работу при высоких нагрузках.