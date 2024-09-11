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В ДОМ.РФ искусственный интеллект теперь помогает тестировать ИТ-решения

ДОМ.РФ разработал и внедрил собственный продукт на базе генеративного искусственного интеллекта (ИИ), который помогает эффективнее тестировать ИТ-решения в группе компаний.

Благодаря ИИ проверка различных систем и сервисов проводится значительно быстрее, а значит – решения запускаются в эксплуатацию в более короткие сроки.

«Компанией «ДОМ.РФ Технологии» был разработан ИИ-ассистент тестировщика, который позволил в среднем на 30% ускорить процесс тестирования внедряемых ИТ-продуктов. Пилотируемое решение помогло не только сократить время сотрудников на выполнение рутинных задач, но и повысить качество разрабатываемых нами сервисов. Освободившееся время команда сможет потратить на обучение и развитие новых навыков, в том числе в сфере искусственного интеллекта, аналитики и данных», – рассказал и.о. генерального директора «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

Благодаря ИИ-ассистенту в компании выросла доля автотестов (тесты, выполняемые автоматически, без участия тестировщика), сократилось на треть время на разработку API тестов и подготовку отчётов о тестировании.

Решение использует набор открытых библиотек для обработки и хранения данных. Пользователи работают с интерфейсом бота в мессенджере, выбирают нужную функцию и передают необходимые сведения, после чего получают качественный сгенерированный результат. Ассистент – полностью отечественное решение, которое умеет генерировать автотесты, тестовые кейсы, а также пробные данные для них. Продукт умеет интегрироваться с постановщиком задач для разработчиков, обеспечивает контроль отправляемых данных и может дорабатываться под конкретные процессы.

Позднее ИИ-ассистенты будут тиражированы и на другие направления работы, в том числе планируется создать «Помощника сотрудника техподдержки» и «Помощника разработчика».

erid:LjN8KavEMРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: http://www.domrf.ru/

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