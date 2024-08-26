В России заметно вырос спрос на дизайнеров

В январе-августе 2024 г. наблюдается заметное увеличение спроса на дизайнеров большинства направлений. Зарплаты в этой сфере в течение года росли двузначными темпами; прирост оказался выше, чем в среднем по российскому рынку труда, выяснил разработчик мобильных приложений и веб-сервисов DNA Team совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. Дизайнеры все еще остаются бенефициарами всеобщего кадрового голода, но и здесь есть исключения. Сложнее всего с поиском работы приходится 3D-дизайнерам и работающим с полиграфией.

В январе-августе 2024 г. количество вакансий в сфере дизайна увеличилось на 19%. Это произошло прежде всего за счет роста спроса на продуктовых дизайнеров (число вакансий выросло на 54% год к году), дизайнеров интерьеров (+39%), графических дизайнеров (+27%) и дизайнеров интерфейсов (+24%). На 17% вырос спрос на UX/UI-дизайнеров, на 8% — спрос на веб-дизайнеров. В то же время наблюдалось небольшое снижение спроса на 3D-дизайнеров (-3%) и на дизайнеров печатной продукции (-8%).

Зарплаты в сфере дизайна росли преимущественно двузначными темпами и в целом по профессии прирост составил 21% (для сравнения, в среднем по стране зарплаты выросли на 19%).

Самыми высокими темпами рос доход дизайнеров печатной продукции (+44%) — во многом за счет того, что с годами желающих заниматься полиграфией становится меньше в условиях их переориентации на «цифру» (за год число резюме снизилось на 44%). Компании, которым нужны дизайнеры-полиграфисты, пытаются привлечь людей путем повышения зарплат.

Впрочем, особого позитива для дизайнеров полиграфии это не привносит, учитывая падение числа вакансий (на 8%) по мере перехода бизнеса в онлайн и тот факт, что такие специалисты все еще остаются в числе самых низкооплачиваемых. В январе-июне 2024 г. медианная зарплата дизайнеров полиграфии составила 65 тыс. руб. — меньше зарабатывают только графические и веб-дизайнеры (60 тыс. руб.).

Зарплаты веб-дизайнеров за год снизились на 20% — это самое драматичное снижение по сравнению с другими направлениями в дизайне. Спрос на них вырос незначительно — всего на 8%, тогда как резюме стало в полтора раза больше.

Чуть лучше ситуация с зарплатами выглядит у геймдизайнеров. Дизайнерам игр в 2024 г. предлагали на 25% больше, чем годом раньше, — 100 тыс. руб. Они заняли третье место в топ-3 самых высокооплачиваемых дизайнеров, разделив эту позицию с дизайнерами интерфейсов и арт-директорами, уступив UX/UI- (110 тыс. руб.) и продуктовым дизайнерам (150 тыс. руб.). Дизайнерам интерьеров предлагали 92 тыс. руб., 3D-дизайнерам — 75 тыс. руб.

Проанализированные данные hh.ru позволяют сделать вывод, что на сегодняшний день дефицит кадров в сфере дизайна не усугубился. Количество соискателей по всем направлениям превышает число вакансий, а количество резюме, приходящееся на одну вакансию, почти по всем направлениям за год выросло.

Но у компаний все равно остаются проблемы с выбором специалистов. Во-первых, прирост числа вакансий по направлениям, по которым он наблюдался, оказался небольшим, а то и символическим. Во-вторых, по 6 направлениям из исследованных 10 на одну вакансию приходится максимум три резюме — это очень мало. Речь идет о графических дизайнерах, 3D-, UX/UI- и веб-дизайнерах, дизайнеров интерфейсов и интерьеров. А на позицию дизайнера полиграфии и продуктового дизайнера приходится и вовсе менее одного резюме. Особенно сложно искать продуктовых дизайнеров, спрос на которых в течение года рос быстрее спроса на специалистов других направлений.

Возможность выбирать есть лишь у компаний, которые ищут арт-директора и геймдизайнеров. Число резюме этих специалистов в январе-июне превышало количество соответствующих вакансий в 10 раз. «Если в первом случае это обусловлено тем, что арт-директор — руководящая должность и в компаниях функции арт-директора закрывает как правило один человек, то в случае геймдизайнеров это обусловлено сужением рынка — уходом зарубежных компаний-нанимателей и сокращением рабочих мест в этой области за последние два года, — сказал СFO DNA Team Дмитрий Забавин. — Российский рынок игр формируется и однозначно будет развиваться — во многом за счет растущего внимания к индустрии со стороны государства, заинтересованного в запуске собственных игровых платформ, создании собственных движков и разработке отечественной консоли. Но это вопрос времени — как минимум нескольких лет, — а сейчас разработчики, дизайнеры и другие специалисты по созданию игр будут бороться и держаться за свои рабочие места».

Как изменилось число вакансий и резюме по 10 самым популярным направлениям дизайна