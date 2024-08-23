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Sitronics Group расширяет центр компетенций «1С»

Sitronics Group планирует расширение центра компетенций «1С» с сотрудниками в Нижнем Новгороде, Москве, а также открытие офиса в Красноярске.

Центр компетенций «» оказывает услуги – от консалтинга и аудита текущих систем и процессов до создания архитектуры и внедрения ERP-систем. В ходе работы над проектами специалисты проводят анализ бизнеса, текущих решений и уровня автоматизации, а далее разрабатывают наиболее эффективную архитектуру, внедряют продукты, наиболее подходящие для решения задач предприятия и обеспечения необходимого функционала.

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Среди заказчиков ИТ-компании – крупные промышленные предприятия различных отраслей и высокотехнологические компании с наличием производственных площадок, распределительных центров, офисов, а также подразделений, занимающихся продажами и управлением. Проекты, реализуемые центром компетенций «1С», позволяют решать задачи автоматизации бизнес-процессов на всех уровнях управления, которая повышает эффективность процессов, а также скорость и качество принятия управленческих решений.

«Мы расширяем нашу команду центра компетенций «1С» – сегодня на проектами уже работает порядка 50 специалистов в 3 городах, в ближайших планах – открытие офиса в Красноярске. Для этого есть целый ряд рыночных предпосылок. Прежде всего, это задачи импортозамещения иностранных ERP-систем, стоящие перед крупными предприятиями. Во-вторых, волна перевнедрений – замена устаревших, а также разрозненных систем. Третий драйвер роста – зрелость российского бизнеса и готовность внедрять современные системы для управления процессами, к примеру, складами, а также ERP-cистемы для управления всем предприятием», – сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

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