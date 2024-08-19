26% родителей уверены в том, что их дети не играют в компьютерные игры

Roblox, Minecraft, шахматы, «Монополия», онлайн- и реальный футбол — вот основные предпочтения современных детей, а игры в куклы, машинки и т. п. уходят в прошлое. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 респондентов, имеющих детей в возрасте 7—14 лет, из всех округов страны.

Дети 38% родителей увлечены компьютерными играми. Наиболее популярные из них – Roblox (15% родителей смогли указать название игры) и Minecraft (11%). Далее следуют игра в футбол на компьютере, «Танки», Standoff 2 и всевозможные бродилки и стратегии. Практически каждый четвертый родитель либо не смог вспомнить, в какую конкретно игру играет ребенок, либо ответил, что дети играют в разные игры. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Далее по популярности следуют настольные игры. У 18% родителей дети с удовольствием играют в шахматы, «Монополию», карточные игры, «Лото», «Имаджинариум», Scrabble.

У детей каждого шестого родителя в приоритете спортивные игры, и чаще выбор за футболом, баскетболом и настольным теннисом.

«Догонялки», «прятки», «салки», катание на велосипедах и другие подвижные уличные игры популярны среди детей каждого девятого родителя. Лепка, «Лего», игра в города и загадки также в арсенале современных детей.

Про такие ролевые игры, как «дочки-матери», «в школу», «куклы», «машинки», вспомнили только 2% родителей.

26% родителей уверены в том, что их дети вообще не играют в компьютерные игры, а 9% — в том, что в жизни их детей вообще нет места играм и их сыновья и дочери не тратят время зря, а рисуют, поют, танцуют, читают книги и т. п.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 372

Время проведения: 5-14 августа 2024 г.

Исследуемая совокупность: родители детей в возрасте от 7 до 14 лет

Размер выборки: 1600 респондентов