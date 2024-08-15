В Сеченовском Университете впервые в мировой клинической практике проходит исследование по титрации терапии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с помощью мессенджеров

В Клинике госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Сеченовского Университета стартовало исследование по использованию дистанционного наблюдения с помощью персонального мессенджера для титрации терапии у больных с хронической сердечной недостаточностью. Подобное исследование проводится впервые в мире и уже зарегистрировано на платформе Clinical Trails. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Катализатором для начала исследования стала публикация научных данных, подтверждающих гипотезу о том, что у пациентов с сердечной недостаточностью необходимо титровать дозы лекарств в течение первых шести недель после их выписки из стационара для улучшения их клинических исходов. Ранее кардиологи придерживались другого принципа: допускалась более медленная титрация – в течение нескольких месяцев.

«Дело в том, что титрация терапии у тяжелых пациентов с сердечной недостаточностью сопряжена с нежелательными явлениями, — сказала Мария Кожевникова, профессор кафедры госпитальной терапии №1 Сеченовского Университета, — в частности, у них может резко снижаться давление, поэтому реакция на изменения состояния пациента должна быть оперативной. И мы обоснованно предположили, что мессенджер, который мы используем для наблюдения за состоянием пациентов с хронической сердечной недостаточностью, может нам помочь и в титрации».

В исследовании принимают участие две группы пациентов. В первую входят те, которым с помощью бота будут титровать терапию в течение первых 6-10 недель после выписки из стационара. Во вторую – люди, которые получают стандартную помощь после выписки из стационара, то есть обращаются в поликлинику по месту жительства.

«В ходе исследования мы планируем сравнить две данные стратегии и оценить возможности мессенджера выявлять нежелательные явления в самочувствии пациентов, которые могут повлиять на выбор препаратов, — сказала Мария Кожевникова, — в дальнейшем будет приниматься решение, титровать эти препараты или нет. Ранее никто в мировой клинической практике не использовал удаленный мониторинг для титрации терапии, с точки зрения сопровождения пациента для безопасного изменения доз препаратов. Анонсировать результаты исследования сможем во втором квартале 2025 г.».

Ранее в Клинике госпитальной терапии с использованием мессенджеров проходил удаленный мониторинг пациентов с сердечной недостаточностью. Пациенту в мессенджер ежедневно приходил список простых вопросов, на которые он должен был ответить. Например, наблюдается ли у него одышка, отеки, какие показатели АД, пульса и др. Информационно-аналитическая система анализировала ответы и оценивала их. Если у пациента отмечалось ухудшение состояния, то врач видел в системе желтый или красный флаг и связывался с больным для коррекции терапии, необходимости очного визита или госпитализации.

Пациенты с хронической сердечной недостаточностью – это особенно уязвимая категория, 50% которых умирает в течение пяти лет после начала болезни – подобные показатели выше, чем при многих онкозаболеваниях. Таким образом, применение системы удаленного наблюдения помогает оперативно улучшить состояние пациента и предотвратить клинически значимое ухудшение.

Также совместно врачи-кардиологи кафедры факультетской терапии №1 и кафедры госпитальной терапии №1 Сеченовского Университета создают клинико-генетическую панель. Она направлена на то, чтобы уточнить этиологию сердечной недостаточности у пациента, и в зависимости от причины оптимизировать подходы к ее лечению.