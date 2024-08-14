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Платформа «VK Видео» представила новые функции и редизайн сервиса

Платформа «VK Видео» обновила дизайн приложения и веб-версии. Лента «Продолжить просмотр» переместилась на главный экран, появилась возможность добавлять видео в список «Смотреть позже» и управлять уведомлениями. Редизайн раздела «Подписки» позволил быстрее находить ролики любимых авторов.

В веб-версии «VK Видео» появилась функция «Продолжить просмотр». Благодаря ей пользователям больше не нужно заходить в раздел истории просмотров, так как видео, которые не были досмотрены, появятся в главной ленте.

Функция позволяет добавлять видео в плейлист «Смотреть позже». Отложенные ролики отображаются в разделе приложения «VK Видео» «Библиотека», их может видеть только владелец профиля.

Благодаря обновлённому дизайну раздела «Подписки» пользователи могут быстро перейти к избранным плейлистам и авторам.

Фильтр по авторам подстраивается под интересы, он показывает наиболее просматриваемые шоу, ролики от блогеров и сообществ, на которые подписан пользователь. В разделе можно посмотреть все подписки и отказаться от неактуальных.

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Обновлённый интерфейс «Подписок» уже доступен в веб-версии и приложении.

Пользователи «VK Видео» получили возможность управлять уведомлениями в одном окне — через кнопку «колокольчика» под видео. При выборе опции «Получать уведомления» они будут в курсе всех новых выпусков автора, на которого подписаны, и смогут смотреть персонализированный контент на основе рекомендаций нейросети.

Миллионы коротких видеороликов, созданных пользователями «VK Клипов», стали доступны в приложении «VK Видео» на Android. Короткие видео попадают в рекомендации — хайлайты смешных моментов, ролики про животных, лучшие моменты из фильмов, подборки контента, создаваемые искусственным интеллектом на основе предпочтений каждого пользователя.

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