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КЭДО и системы автоматизации рекрутинга чаще внедряет крупный бизнес

На кадровый электронный документооборот и системы автоматизации рекрутинга чаще переходят крупные предприятия. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

55% работодателей рассказали, что их компания уже перешла на КЭДО: 26% перевели в электронный вид большую часть кадровой документации, еще 29% перешли частично. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Системы автоматизации подбора персонала используют 42% предприятий и организаций. Самые популярные — на базе «» и «Битрикс24».

Переход на КЭДО чаще осуществляет крупный бизнес: 66% среди компаний со штатной численностью от 1000 человек против 52% среди предприятий и организаций малого бизнеса. Найм автоматизирован также чаще в крупных компаниях: 65% против 36% среди малых предприятий.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 191

Время проведения: 1 июня – 26 июля 2024 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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