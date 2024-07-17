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MedTech стартап «Онлайн Око» получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора

Инновационная телемедицинская платформа для диагностики и лечения глазных заболеваний «Онлайн Око» получила регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (№ РЗН 2024/23005 от 05 июля 2024 года). Это шаг на пути к внедрению технологии в медицинские учреждения по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Онлайн Око».

«Онлайн Око» — единственная телемедицинская платформа с лечебным функционалом, которая имеет регистрационное удостоверение на медицинское изделие на территории России.

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«Получение удостоверения — это признание высокого качества и безопасности нашей разработки на государственном уровне», – сказал научный руководитель «Онлайн Око», доктор медицинских наук, профессор, академик АМТН России Игорь Эрикович Азнаурян, — Теперь мы сможем помочь еще большему количеству детей сохранить и улучшить зрение, сделав высококвалифицированную офтальмологическую помощь доступной даже в самых отдаленных уголках нашей страны».

Проект «Онлайн Око» уже получил поддержку Фонда «Сколково» и включен в реестр отечественного ПО Минцифры. В ближайшем будущем все офтальмологические организации будут иметь инструментарий «Онлайн Око» для оказания дистанционной помощи пациентам. Внедрение занимает одну неделю и не требует дорогостоящих инвестиций в ИТ за счет гибкости и масштабируемости платформы. В планах команды — расширить функционал платформы и выйти на международные рынки.

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