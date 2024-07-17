Аналитика МТС: иркутяне используют планшеты для интернет-серфинга и просмотра видео

ПАО «МТС» проанализировала тренды на рынке планшетов в Иркутской области. По данным BigData МТС, 54,9% от всего мобильного трафика абонентов МТС приходится на интернет-серфинг, 20,4% на видеоплатформы, а на мессенджеры и социальные сети по 11%. В топ-5 популярных занятий на планшетах также вошло прослушивание музыки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Продажи планшетов в Иркутской области второй год подряд растут. Так, с января по июнь 2024 г. в регионе было продано 8119 устройств более чем на 176 млн руб., что на 29% больше, чем за аналогичный период 2023 г. При этом покупатели стали больше внимания обращать на китайские бренды. Так, лидером по росту продаж среди планшетов стали Huawei - плюс 650% за год.

«По итогам первого полугодия планшеты Huawei входят в топ-3 популярных брендов по продажам в России. Это говорит о том, что устройства этого производителя очень востребованы в нашей стране. Уже на этапе предзаказов мы увидели высокий интерес к новинкам, поэтому уверены, что после старта продаж спрос на них только увеличится», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.