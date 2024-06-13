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Т-Банк продемонстрирует свой мессенджер для бизнеса Time на CNews Forum Кейсы 2024

19 июня Т-Банк покажет свой мессенджер для бизнеса Time и анонсирует видеоконференцсвязь на СNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров.

Т-Банк активно развивает решения для коммуникаций, в том числе корпоративный мессенджер Time. Полтора года назад он вышел за пределы работы одной компании и активно поставляется на рынок.

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Time — это безопасный мессенджер для совместной работы с широкими возможностями автоматизации процессов: найма, обращений в техподдержку, адаптации, регулярных задач. В Time есть все привычные функции мессенджера: чаты, треды, каналы, реакции, упоминания, а также интеграции с любыми инструментами с открытым API.

На стенде можно будет познакомиться с интерфейсом мессенджера, посмотреть примеры настроек процессов и обсудить с командой прикладные задачи: миграции из других решений и развертывание мессенджера в локальной сети.

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