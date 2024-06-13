«Авито Услуги»: спрос на услуги копирайтеров растет

С начала 2024 г. спрос на тексты, в том числе на сценарии, песни, стихи, маркетинговые материалы и мотивационные письма, вырос в России на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Число объявлений на платформе с предложением таких услуг с января по май 2024 г. увеличилось на 53%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Интерес бизнеса к услугам копирайтеров и редакторов в первом полугодии 2024 г. увеличился почти в два раза (+88%).

В России вырос спрос на продающие тексты

Число малых и средних предприятий в России ежегодно растет. По данным Минэкономразвития, в 2023 г. их стало на 6% больше, чем в 2022 г. А число самозанятых увеличилось на 41%, согласно статистике Федеральной налоговой службы. Соответственно, растет интерес бизнеса к услугам специалистов, которые помогают продвигать товары и услуги с помощью текстов.

Спрос на продающие тексты, в том числе на посты в социальные сети и блоги, описания для карточек товара для маркетплейсов, SEO-статьи, материалы для лендингов, листовок, буклетов и другой полиграфии, вырос в три раза (+176%). А предложение со стороны райтеров на платформе увеличилось в 2,3 раза (+130%).

Россияне стали в три раза чаще заказывать мотивационные письма

За январь-май 2024 г. спрос на тексты мотивационных писем вырос в три раза (+202%) относительно аналогичного периода 2023 г. Такие эссе часто требуются для поступления в престижные вузы или при приеме на работу в крупные компании. Грамотно составленный документ повышает шансы кандидатов на успех, поэтому россияне предпочитают делегировать эту задачу специалистам, которые разбираются в нюансах и специфике жанра.

Количество предложений на платформе от специалистов, которые помогают составить убедительные мотивационные письма, выросло на 81%.

Интерес россиян к песням, стихам и шуткам на заказ растет

Россияне стали чаще заказывать тексты песен для близких, друзей, коллег, руководителей или партнеров. Такой подарок часто делают на дни рождения, юбилеи, свадьбы и другие праздники.

За январь-май 2024 г. спрос на тексты песен вырос на 57%, а на рэп-композиции — на 44%.

Также популярны стихи на заказ. Россияне искали поэтов на платформе на 46% чаще, чем в 2023 г. Количество объявлений от специалистов, которые пишут стихи на заказ, увеличилось на треть (+36%).

Вырос интерес к шуткам и репризам — за пять месяцев 2024 г. их стали заказывать в семь раз чаще по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Россияне также стали чаще обращаться к сценаристам. С начала 2024 г. спрос на сценарии для мероприятий, квестов и коротких вирусных видео для социальных сетей вырос в два раза (+108%). Эта услуга востребована среди блогеров и в ивент-индустрии.

Количество объявлений от сценаристов на платформе выросло в два раза (+105%).