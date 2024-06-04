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Аналитика МТС: пермяки скупают гибкие смартфоны

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала российский рынок смартфонов. В 2024 г. фиксируется высокий спрос на смартфоны с гибким экраном. Так, с января по май пермяки приобрели более чем в два раза больше смартфонов в штуках и деньгах, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Главным фактором роста продаж стало расширение ассортимента, в первую очередь за счет китайских брендов. Например, на конец мая этого года насчитывается уже 30 таких моделей на российском рынке. Также смартфоны с гибким экраном становятся все более технологичными и доступными.

Одним из наиболее популярных брендов стал Honor, представленный в категории складных смартфонов моделью Honor Magic V2. Смартфон появился в России в феврале и за четыре месяца стал хитом продаж, что позволило бренду войти в пятёрку популярных производителей в этом сегменте. Стоимость смартфона составляла 179,9 тыс. руб., однако с 31 мая в МТС она снизилась на 40 тыс. руб. до 139,9 тыс. руб. Аналитики компании прогнозируют, что до конца этого года продажи модели могут увеличиться более чем в два раза, что позволит Honor войти в тройку производителей складных устройств.

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Лидером продаж по-прежнему остается Samsung с долей 57% в штуках. При этом за январь-май 2024 г. в топ-3 брендов на рынке складных смартфонов также вошли Tecno с долей 13% и Huawei с долей в 11%.

Всего с января 2024 г. по май в России было продано на 11% в штуках и на 28% в деньгах больше смартфонов по сравнению с январем-маем 2023 г.

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