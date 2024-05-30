Больше всего работников с креативными идеями работает в ритейле и спорте

Больше всего инноваторов (то есть специалистов, готовых принимать вызовы и генерировать новые идеи) работает в ритейле, спорте и фармакологии. А меньше всего – в нефтяной промышленности. ИT не вошел даже в десятку. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Detech. Об этом CNews сообщили представители Detech.

В исследовании эксперты использовали обезличенные данные 96 тыс. человек из 20 различных отраслей, а уровень инновационности рассчитывался с помощью индекса инноватора.

Индекс инноватора – это показатель инновационности человека. Он говорит о качествах, которые нужны, чтобы находить новые нестандартные решения, оценивать перспективность новых идей, воплощать инновации в жизнь и продолжать работу над проектом, даже если создать новое сразу не получается.

В индекс инноватора входят такие качества человека как уверенность в себе, креативность, открытость новому, смелость и творческая энергия.

Согласно исследованию Detech, средний показатель инновационности на российском рынке – 4,6 из 10.

Больше всего людей с инновационным потенциалом работают в ритейле (5,8 из 10), спорте (5,4 из 10), фармакологии (5 из 10) и отрасли технологических услуг (5 из 10). Меньше всего потенциальных инноваторов нашлось в сфере нефтепромышленности (4,1 из 10), химпромышленности (4,3 из 10), в финансовой сфере (4,4 из 10) и в сельскохозяйственной отрасли (4,3 из 10).

Управляющий партнер Detech (услуги в сфере стратегического HR-консалтинга) Светлана Симоненко объяснила, с чем связано такое распределение инновационного потенциала. «Почему отрасль ритейла лидирует в рейтинге? Ритейл – высококонкурентная среда, при этом действительно новые форматы в этой отрасли появляются редко. Ритейлеры вынуждены работать в достаточно жестких рамках – находить способы привлекать потребителя на ежедневной основе, придумывать, как стать узнаваемыми и как удержать внимание своей аудитории. Здесь находчивость играет огромную роль, и менеджеры отрасли ритейла постоянно должны находить новые инновационные решения для достижения целей», — сказала Светлана Симоненко.

Также эксперт обратила внимание, что отрасль ИT заняла лишь 13 место в рейтинге: «Сегодня сфера ИT ошибочно кажется нам одной из самых инновативных – это происходит потому, что IT – достаточно новое направление, которое все еще остается непонятным большому количеству людей. Однако сами процессы по производству ИT-продуктов качественно не отличаются от от процессов создания любого продукта в других сферах, – объясняет Светлана Симоненко, управляющий партнер HR-консалтинга Detech – Фактически, это стандартный производственный процесс, который несет с собой все те же технологии создания продукта. Отличие лишь в том, что этот продукт – цифровой».

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Группа компаний Detech работает на рынке стратегического HR-консалтинга с 2004 г. Более 20 лет Detech успешно сотрудничает с 500+ отечественными и зарубежными компаниями и создает системные решения для эффективного управления человеческим капиталом на основе цифровых данных. Detech реализовывали проекты для АНО ВО «Университет Иннополис», проводили аудит для Федерального Агентства по делам молодежи (Росмолодежь), участвовали в федеральном проекте «Государство для людей» и проводили масштабную оценку сотрудников всех 53 функциональных направлений Оргкомитета Олимпийских игр в Сочи 2014.