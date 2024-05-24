«СберТех» и «1С» подписали соглашение о сотрудничестве

Российские разработчики программного обеспечения «СберТех» и фирма «1С» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании намерены создать центр компетенций для совместного продвижения на рынке инициатив по переходу на отечественные решения и импортозамещенный технологический стек.

Также партнеры намерены продолжать развивать сотрудничество в рамках тестирования различных конфигураций продуктов «1С» и системы управления базами данных (СУБД) корпоративного уровня Platform V Pangolin для обеспечения высокой производительности при интеграции ИТ-решений. Ранее компании успешно провели совместное тестирование одной из самых высоконагруженных конфигураций «1С» на рынке.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «1С» является лидером на российском рынке ERP-систем по количеству внедрений. Сегодня продукты компании – это главная альтернатива иностранному ПО в этой категории. Совместно с «1С» мы поможем бизнесу импортозаместить не только ERP-системы, но и СУБД, с которыми они взаимодействуют. В настоящий момент все версии Platform V Pangolin полностью совместимы с платформой «1С:Предприятие». Наша СУБД содержит расширения и доработки в ядре, которые учитывают специфику продукта «1С», обеспечивают высокие показатели производительности и доступности. Интеграция решений позволит нашим клиентам обеспечить надежный российский техстек для управления бизнес-процессами, а также эффективную обработку и хранение больших объёмов данных».

Борис Нуралиев, директор Фирмы «1С», отметил: «Развитие совместимости Platform V Pangolin и платформы «1С:Предприятие 8» позволяет рассчитывать на успешное использование данных технологий «СберТеха» и фирмы «1С» в высоконагруженных системах крупных отечественных организаций».