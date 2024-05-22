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Компания PMP Tech заняла 1 место в федеральном конкурсе «Малоэтажный стандарт»

IT-компания PMP Tech заняла 1 место в конкурсе «Малоэтажный стандарт. Цифровая трансформация 23/24» в номинации «Цифровые приложения для малоэтажного строительства». Компания представила мобильное приложение Asset Service. Конкурс проводился по инициативе НОТИМ при поддержке Государственной Думы РФ, Минстроя России.

На втором открытом Всероссийском архитектурном конкурсе «Малоэтажный стандарт 23/24» проходила конференция, где презентовали только лучшие проекты, — мобильное приложение Asset Service, разработанное PMP Tech, оказалось в их числе. Приложение выделялось не только своим качеством, но и инновационным подходом.

Генеральный директор РМР Tech Николай Подолян, выступал с темой «Цифровизация сервиса в сфере загородных коттеджных поселков и баз отдыха», презентуя свой продукт для компании Asset. Проект получил 1 место в номинации «Цифровые приложения для малоэтажного строительства».

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«Обещаем продолжать трудиться над созданием инновационных решений, которые сделают наш мир более совершенным и удобным для всех», — комментирует Николай Подолян, управляющий директор PMP Tech.

Награждение проходило в министерстве строительства и ЖКХ РФ, а награду за инновационный вклад вручал Александр Ломакин, первый заместитель министра строительства и ЖКХ.

«Наше приложение служит во благо нашим жителям уже второй год! Благодаря этому продукту нам удалось систематизировать многие процессы, перейти на следующий уровень цифровизации сервисных услуг и отстроиться от конкурентов. Благодарим компанию PMP Tech за успешную реализацию нашего продукта и презентацию на конкурсе!», — сообщает Сергей Евсеев, основатель девелоперской компании Asset.

IT-компания PMP Tech занимается полным циклом разработки IT-продуктов и является ведущим разработчиком IT-решений в сфере строительства и недвижимости. Компания входит в топ-10 лучших веб-разработчиков по версии Wadline.

erid:LjN8KQFJWРекламодатель: ООО «ПМП ТЕХ»ИНН/ОГРН: 7811762362/1217800106292Сайт: https://pmp-tech.ru/

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