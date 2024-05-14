«Диасофт» разработал продукт для автоматизации инвестиционного управления

Компания «Диасофт» разработала новый программный продукт «Управление портфелем активов клиента». Продукт входит в состав платформы Digital Q.FinancialMarkets и предназначен для автоматизации деятельности по управлению инвестиционными портфелями активов клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Автоматизация портфельного управления

«Управление портфелем активов клиента» автоматизирует основные задачи портфельного управления, включая: учет инвестиционных деклараций, ведение эталонных портфелей (инвестиционных стратегий), расчет финансовых показателей по портфелям клиентов, переоценку клиентских портфелей в режиме реального времени, автоматическую балансировку портфелей и подготовку торговых заявок.

Поддерживается управление портфелями, состоящими из различных типов активов: ценные бумаги всех видов (акции, облигации, паи) и иностранная валюта. В дальнейшем будут поддержаны также депозиты, драгоценные металлы и недвижимость.

Автоматизация балансировки портфелей

Продукт поддерживает возможность автоматической балансировки структуры клиентских портфелей по эталонным портфелям. Эталонные портфели создаются для различных стратегий управления активами в соответствии с политиками инвестиционных деклараций. Автоматическая балансировка портфелей позволяет оптимизировать работу портфельного управляющего и обеспечить эффективное управление активами.

Визуализация состава портфеля

Продукт визуализирует состав портфеля клиента в режиме реального времени на основе фактических и плановых движений активов по сделкам и неторговым операциям. Управляющий имеет целостное представление о портфелях клиентов и их финансовых показателях, может отслеживать динамику изменений ключевых показателей и принимать обоснованные решения по изменению состава портфелей.

Расчет финансовых показателей и комиссий

«Управление портфелем активов клиента» позволяет моделировать состав портфеля клиента и рассчитывать финансовые показатели по портфелю клиента, а также комиссию за управление активами и за полученную доходность.

Автоматизируя портфельное управление, управляющие компании повышают операционную эффективность, могут привлекать и удерживать больше клиентов и достигать более высоких финансовых результатов.