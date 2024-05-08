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Открылась форма для подтверждения аккредитации ИТ-компаний

На «Госуслугах» можно подать заявление на подтверждение государственной аккредитации. Форма будет открыта с 8 мая по 1 июня 2024 г. включительно. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Перед заполнением формы необходимо: проверить актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны или подайте его в ФНС по инструкции с обязательным указанием кода 20009. Компании, не подавшие согласие, лишатся аккредитации; актуализировать информацию об ИТ-деятельности на сайте организации; убедиться, что уровень средней зарплаты в компании не ниже, чем по стране или региону, в котором она зарегистрирована. На «Госуслугах» доступен калькулятор проверки для подтверждения аккредитации. В случае обнаружения ошибок в расчете страховых взносов организация вправе подать в налоговую уточненный вариант

В форме нужно указать: информацию о доле доходов от деятельности в области ИТ. Она должна быть более 30%; ссылку на официальный сайт организации на русском языке; наименование и номер продукта в реестре российского ПО и доход от его реализации — если вы правообладатель ПО.

Кому не требуется подавать заявление на проверку: компаниям, созданным в 2024 г.; организациям, подавшим заявление и получившим государственную аккредитацию после 25 апреля 2024 г.; компаниям, применяющим пониженные тарифы страховых взносов в I квартале 2024 г.; правообладатели продуктов из реестра российского ПО могут не подтверждать соответствие критерию по уровню заработной платы.

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Даже если компания может не подавать заявление на проверку аккредитации, она все равно обязана направить согласие на раскрытие налоговой тайны.

Проверка заявлений будет идти до 1 июля 2024 г. До 19 июля 2024 г. Минцифры направит компаниям итоговое решение.

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