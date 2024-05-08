Открылась форма для подтверждения аккредитации ИТ-компаний

На «Госуслугах» можно подать заявление на подтверждение государственной аккредитации. Форма будет открыта с 8 мая по 1 июня 2024 г. включительно. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Перед заполнением формы необходимо: проверить актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны или подайте его в ФНС по инструкции с обязательным указанием кода 20009. Компании, не подавшие согласие, лишатся аккредитации; актуализировать информацию об ИТ-деятельности на сайте организации; убедиться, что уровень средней зарплаты в компании не ниже, чем по стране или региону, в котором она зарегистрирована. На «Госуслугах» доступен калькулятор проверки для подтверждения аккредитации. В случае обнаружения ошибок в расчете страховых взносов организация вправе подать в налоговую уточненный вариант

В форме нужно указать: информацию о доле доходов от деятельности в области ИТ. Она должна быть более 30%; ссылку на официальный сайт организации на русском языке; наименование и номер продукта в реестре российского ПО и доход от его реализации — если вы правообладатель ПО.

Кому не требуется подавать заявление на проверку: компаниям, созданным в 2024 г.; организациям, подавшим заявление и получившим государственную аккредитацию после 25 апреля 2024 г.; компаниям, применяющим пониженные тарифы страховых взносов в I квартале 2024 г.; правообладатели продуктов из реестра российского ПО могут не подтверждать соответствие критерию по уровню заработной платы.

Даже если компания может не подавать заявление на проверку аккредитации, она все равно обязана направить согласие на раскрытие налоговой тайны.

Проверка заявлений будет идти до 1 июля 2024 г. До 19 июля 2024 г. Минцифры направит компаниям итоговое решение.