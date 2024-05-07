Новые цифровые продукты от ПИК

ПИК вывел на рынок сразу два цифровых продукта: первый — для клиентов компании, второй — для застройщиков по всей России. Об этом CNews сообщили представители ПИК.

Первый продукт, который компания предложила своим клиентам, — ипотека с полностью цифровым циклом сделки. ПИК первым среди застройщиков России перешел с бумажных закладных на электронные, благодаря чему перевел в цифру абсолютно все процессы для всех контрагентов: от онлайн-заявки на ипотеку до ее превращения в свободно обращаемую электронную ценную бумагу. С начала 2024 г. ПИК оформил электронные закладные на общую сумму порядка 5 млрд руб.

Второй продукт — B2B-сервис «Финч», который помогает всем девелоперам автоматизировать процесс оформления ипотеки с помощью формирования и отправки единой цифровой ипотечной заявки для всех банков. Благодаря API-интеграции с ипотечными конвейерами банков решения по ипотеке передаются мгновенно, ответ по заявке занимает от пяти минут. Заявка может быть отправлена более чем в 20 банков, поэтому одобрение сделки получают 95% клиентов. За прошедший месяц работы через «Финч» прошло более 4000 ипотечных заявок от подключившихся застройщиков. Компания предлагает девелоперам два бесплатных месяца работы сервиса и цену заявки, в три-пять раз меньшую, чем у конкурентов. Проприетарная разработка ПИК уже внесена в реестр отечественного ПО Минцифры.

***

ПИК — компания в области жилой недвижимости. С момента основания в 1994 г. ПИК реализует комплексные жилые проекты со всей необходимой инфраструктурой. ПИК представлен в 15 регионах России. С начала деятельности компания построила более 35 млн м2 жилой недвижимости, обеспечив жильем более 2 млн человек.