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«Авито» расширяет линейку форматов медийной рекламы внутри своего приложения

С апреля 2024 г. на «Авито» рекламодателям будет доступен широкоформатный медийный блок Premium App внутри мобильного приложения. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Premium App станет модернизированной версией формата Native XL – он отличается усовершенствованным дизайном – изображение размещается на всю ширину экрана, а текстовые блоки стали опциональными. А размер блока автоматически подстраивается под диагональ устройства пользователя. С помощью нового формата можно достигать как охватных, так и брендформанс-метрик.

Благодаря увеличенному размеру медийного блока видимость баннера повысилась до 52%. Новый формат будет интересен рекламодателям с задачами наращивания знания о бренде или продукте.

«Мы расширяем линейку форматов медийных блоков, ориентируясь на особенности площадки и запросы рекламодателей. Порядка 80% из более чем 60 миллионов ежемесячной аудитории платформы заходят на Авито именно с мобильных устройств. Поэтому сейчас мы фокусно работаем над развитием возможностей клиентов именно в мобильном приложении. Заметный и информативный формат поможет брендам привлекать больше внимания к своим продуктам», – Анастасия Головинская, руководитель группы менеджеров по продажам «Авито».

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«Авито» — онлайн-платформа для коммерции. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Для удобного заключения сделок в сервис интегрирована «Авито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 200 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. Каждую секунду на «Авито» совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 2 млн новых объявлений. В «Авито» работает более 8 тыс. сотрудников.

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