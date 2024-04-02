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MANGO OFFICE выпустил HR-робота для крупного бизнеса

Новинка поможет HR-директорам корпораций оцифровать процесс найма, ускорить отправку офферов и отдать рутину роботам

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В 2024 году крупный бизнес и HR-директоры работают под давлением нехватки кадров. Закрывать воронку найма всё сложнее и сложнее.

Руководители отделов кадров часто сталкиваются с большими проблемами. HR-процессы — не контролируются и непрозрачны. У топ-менеджеров не оцифрован конвейер подбора. А рекрутеры работают в десятках разных систем. Всё это приводит к росту рутины и замедляет бизнес.

У HR-директоров нет точной информации:

  • Сколько звонков сделал или принял сотрудник за день?
  • Сколько диалогов были успешными?
  • Насколько точно соблюдались скрипты собеседования?
  • Как кандидат реагировал на слова рекрутера?
  • Как отрабатывались возражения?
  • Какой объем рабочего дня сотрудника занимает рутина?
  • Как делегировать шаблонные HR-задачи искусственному интеллекту?

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HR-робот может сам:

  • Отобрать и передать резюме из HRM-системы в кампанию исходящего обзвона
  • Обзвонить кандидатов и зафиксировать результаты в HRM-системе
  • Назначить собеседование и напомнить о встрече
  • Отправить схему проезда в офис
  • Прислать список документов для оформления на работу
  • Ответить на шаблонные вопросы при адаптации
  • Проконтролировать качество диалогов с соискателями

В целом, HR-робот поможет компании: автоматизировать коммуникации, оцифровать наем, ускорить отклик и отправку офферов. А также создать отчёты для руководителей.

Новинка легко интегрируется в популярные HRM-системы – Skillaz, Estaff, Поток, Хантфлоу, СберПодбор.

Инструмент поможет корпорациям:

  • на 100% быстрее закрывать вакансии
  • на 50% сократить рутину
  • сэкономить до 240 часов рабочего времени отдела кадров в неделю
erid:LjN8KF7wzРекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/

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