MANGO OFFICE выпустил HR-робота для крупного бизнеса
Новинка поможет HR-директорам корпораций оцифровать процесс найма, ускорить отправку офферов и отдать рутину роботам
В 2024 году крупный бизнес и HR-директоры работают под давлением нехватки кадров. Закрывать воронку найма всё сложнее и сложнее.
Руководители отделов кадров часто сталкиваются с большими проблемами. HR-процессы — не контролируются и непрозрачны. У топ-менеджеров не оцифрован конвейер подбора. А рекрутеры работают в десятках разных систем. Всё это приводит к росту рутины и замедляет бизнес.
У HR-директоров нет точной информации:
- Сколько звонков сделал или принял сотрудник за день?
- Сколько диалогов были успешными?
- Насколько точно соблюдались скрипты собеседования?
- Как кандидат реагировал на слова рекрутера?
- Как отрабатывались возражения?
- Какой объем рабочего дня сотрудника занимает рутина?
- Как делегировать шаблонные HR-задачи искусственному интеллекту?
HR-робот может сам:
- Отобрать и передать резюме из HRM-системы в кампанию исходящего обзвона
- Обзвонить кандидатов и зафиксировать результаты в HRM-системе
- Назначить собеседование и напомнить о встрече
- Отправить схему проезда в офис
- Прислать список документов для оформления на работу
- Ответить на шаблонные вопросы при адаптации
- Проконтролировать качество диалогов с соискателями
В целом, HR-робот поможет компании: автоматизировать коммуникации, оцифровать наем, ускорить отклик и отправку офферов. А также создать отчёты для руководителей.
Новинка легко интегрируется в популярные HRM-системы – Skillaz, Estaff, Поток, Хантфлоу, СберПодбор.
Инструмент поможет корпорациям:
- на 100% быстрее закрывать вакансии
- на 50% сократить рутину
- сэкономить до 240 часов рабочего времени отдела кадров в неделю