«Авито Работа»: 42% россиян хотели бы зарабатывать на новой работе на 20-30% больше

«Авито Работа» провела опрос более 7 тыс. работающих россиян и задала вопросы о том, какие зарплатные ожидания они разделяют при переходе на новое место работы. Аналитики выяснили, что чаще всего (42%) респонденты при устройстве на новую работу ожидают повышения зарплаты на 20–30% в сравнении с окладом на старом месте работы. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работа».

Некоторые опрошенные готовы перейти на новую работу при значительном увеличении заработной платы: больше четверти (29%) респондентов хотели бы получать значительно больше (на 50–70%), чем на старом месте. 8% россиян при смене места работы согласны зарабатывать ту же сумму денег, которую зарабатывают на старой работе. Нашлись и те, кто согласен при смене места получать меньше — их оказалось 3%.

Среди тех, кто перешел бы на новое место работы при повышении зарплаты на 50–70%, больше всего оказалось работников фитнеса и салонов красоты (37%), бухгалтерии и финансов (35%). Согласиться на повышение заработной платы на 20—30% при смене работы чаще склонны работники производственной сферы (47%), традиционной торговли (46%).

«В условиях дефицита кадров работодателям также стоит обратить внимание на методы конкуренции за соискателей кроме повышения зарплаты. Благодаря опросу мы выяснили, что при смене работы каждый десятый россиянин готов снизить свои зарплатные ожидания в пользу некоторых других преимуществ работодателя. Так, из тех, кто согласен на новом месте получать столько же или меньше денег, почти половина (41%) опрошенных готовы согласиться на такую работу ради близости офиса или предприятия к дому, 35% — в пользу дружелюбного коллектива и руководства, 27% — из-за перспектив для карьерного роста или из-за дополнительных бонусов (компенсация питания, проезда и т.д.), 26% — ради премий, процентов с продаж и т.д., а 25% — из-за более интересных задач», — сказал управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Рейтинг факторов, при наличии которых соискатели готовы зарабатывать на новом месте работы столько же или меньше, чем на старом

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«Авито Работа» — это платформа, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. Инструменты «Авито» облегчают работу с большим количеством вакансий и откликов кандидатов. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито», или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране.