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BIA Technologies: математические модели и интегрированное планирование позволяют повысить доходность бизнеса в ритейле

Суть концепции S&OP (Sales & Operations Planning — планирование продаж и операций), заключается в следующем: деятельность предприятия планируется комплексно. Что происходит в противном случае? Если стратегии подразделений разрабатываются отдельно, между ними могут возникать нестыковки, и тогда «слабое звено» тормозит работу всей компании. Когда отдел закупок не обеспечил достаточно сырья, это ведет к срыву планов по производству. Когда отдел сбыта не успевает реализовать выпущенную продукцию, она накапливается на складе, что влечет за собой дополнительные издержки. S&OP помогает избежать подобных накладок. Об этом CNews сообщили представители Bia Technologies.

Процесс планирования в рамках S&OP происходит поэтапно. К примеру, если речь идет о производственном предприятии, сначала консолидируются исходные фактические данные из учетных систем всех подразделений. После этого оценивается и рассчитывается спрос на каждый вид товара. Далее вносятся ограничения, которые накладывают коммерческие аспекты и логистика. Затем полученный спрос сопоставляется с возможностями предприятия, и после этого вырабатывается совокупный план.

На словах все выглядит просто и понятно, но в современных компаниях — особенно где есть и розничная сеть, и собственное производство — большие многоуровневые системы, и каждое подразделение оперирует огромным объемом данных. Поэтому внедрить S&OP без специального ПО сейчас практически невозможно. В ручном режиме не получится привести работу всех подразделений к общему знаменателю, и тем более не выйдет оперативно вносить корректировки, если где-то изменились вводные.

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Инструменты S&OP позволяют сбалансировать стратегические цели и расставить приоритеты, разделив их на локальные и оперативные. Внедрение таких решений, к примеру, в ритейле, приводит к увеличению доходности на 10-15%, а оптимизация складских операций повышает продажи на 5-10%. Эти цифры подтверждаются реальными кейсами крупных российских производителей пищевых продуктов. Один из клиентов Bia Technologies после внедрения S&OP-решения смог увеличить точность планирования на 7%, а его скорость — на 20%, при этом общие финансовые показатели выросли на 6%.

S&OP-инструменты также успешно себя зарекомендовали в прогнозировании продаж: точность прогнозов при их использовании повышается на 15% и более. Платформа для автоматизации сквозного планирования устраняет несогласованность действий, снижает риск ошибок при планировании, сводит к минимуму складские остатки у ритейлеров, а также значительно сокращает время операций.

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