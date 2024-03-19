Caviar представил iPhone «Президент», украшенный символами России

Компания Caviar опубликовала на официальном сайте смартфон iPhone 15 Pro, посвященный президентским выборам. Новая модель называется «Президент», она входит в коллекцию «Россия». Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar – бренд, который создает люксовые версии гаджетов Apple. Специально для России компанией выпускается тематическая коллекция, посвященная стране. Последнее обновление – кастомный iPhone под названием «Президент».

Президентский iPhone украшен символами России. Красный, синий и белый цвета сделаны из ювелирной эмали, а барельеф российского орла покрыт 24-каратным золотом. Также в дизайне присутствует панно из натуральной кожи в красном цвете, традиционно символизирующим силу и энергию в русской культуре. Очертания корпуса повторяют контуры зубцов Московского Кремля. Телефон продается в подарочном футляре, внутри которого есть золотая надпись Made in Russia.

Фото: Caviar Caviar представил iPhone «Президент», украшенный символами России

Цена президентского телефона начинается от 559 тыс. руб. за конфигурацию iPhone 15 Pro со 128 ГБ памяти.