Разделы

Техника
|

Caviar представил iPhone «Президент», украшенный символами России

Компания Caviar опубликовала на официальном сайте смартфон iPhone 15 Pro, посвященный президентским выборам. Новая модель называется «Президент», она входит в коллекцию «Россия». Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar – бренд, который создает люксовые версии гаджетов Apple. Специально для России компанией выпускается тематическая коллекция, посвященная стране. Последнее обновление – кастомный iPhone под названием «Президент».

Президентский iPhone украшен символами России. Красный, синий и белый цвета сделаны из ювелирной эмали, а барельеф российского орла покрыт 24-каратным золотом. Также в дизайне присутствует панно из натуральной кожи в красном цвете, традиционно символизирующим силу и энергию в русской культуре. Очертания корпуса повторяют контуры зубцов Московского Кремля. Телефон продается в подарочном футляре, внутри которого есть золотая надпись Made in Russia.

iphone15_russia0005.jpg

Фото: Caviar
Caviar представил iPhone «Президент», украшенный символами России

Цена президентского телефона начинается от 559 тыс. руб. за конфигурацию iPhone 15 Pro со 128 ГБ памяти.

Как сократить время на настройку резервного копирования и повысить его надежность?
Цифовизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков

Магия Xiaomi закончилась. Смартфоны компании безудержно дорожают, и дальше будет еще дороже

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Самый распространенный, но редко вспоминаемый троян-шифровальщик научился отвлекать внимание защитного ПО

Ждут ли российские ИТ-компании на бразильском рынке

Суверенный аналог GitHub под ударом. Денег на его разработку не нашлось

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще