«Почта России» совершенствует международную логистику с помощью ИТ-решения

«Почта России» внедрила систему анализа больших данных для построения эффективной международной логистики. Это позволит компании более точно прогнозировать сроки доставки, управлять рисками, выстраивать оптимальные логистические маршруты и повысит безопасность пересылки.

Собственная транзакционная система «Почты» работает на базе единой информационно-аналитической платформы DataCloud. Она обрабатывает не только внутренние сведения компании, но и получает данные от внешних контрагентов, включая иностранных партнёров. В основе всего лежат верифицированные данные об объёме и качестве оказанных услуг между всеми участниками цепочки доставки (начиная с момента заказа товара на маркетплейсе и заканчивая вручением получателю).

Реализованные предиктивные модели позволяют эффективно строить логистические маршруты, находить узкие места и предотвращать сбои. Машинное обучение помогает платформе прогнозировать сроки доставки на всех её этапах.

Транзакционная система имеет модульную структуру и включает в себя модуль качества данных, интеграционный модуль, отвечающий за сбор информации, а также модуль построения витрин, BI-отчетности и Data Science. Ежедневно она обрабатывает более 1 ТБ дельты данных, а всего на текущий момент для подготовки отчётов используется около 4 ТБ информации.

«Наличие своевременных и верифицированных данных позволяет оперативно решать достаточно широкий перечень задач: от построения стандартных отчетов, требующихся руководителям, ключевым клиентам или коллегам, отвечающим за выставление счетов, до управления рисками, которые могут возникнуть в процессе доставки. Есть уже устоявшееся понятие Data Driven Company – итогом своей деятельности мы видим построение именно такой компании», – отметил заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов.

В 2023 г. «Почта» реализовала ряд решений, включая новые трансграничные маршруты и доставку прямыми авиарейсами, для развития международного направления. Постоянное сотрудничество с зарубежными почтовыми администрациями позволяет сохранить бесперебойное сообщение с большинством стран мира. Всего в 2023 г. «Почта России» доставила более 80 млн международных отправлений.