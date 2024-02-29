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Как импортозаместить зарубежные решения с 1С и Platform V Pangolin – вебинар СберТеха

Российский разработчик ПО приглашает на вебинар, посвященный импортозамещению СУБД в компаниях, использующих продукты «1С».

СберТех и «» завершили тесты по интеграции Platform V Pangolin SE и платформы «1С:Предприятие». Результаты доказали эффективное совместное использование двух решений.

14 марта СберТех расскажет, как максимально эффективно использовать два решения в компаниях любого масштаба. Гости вебинара разберутся в особенностях интеграции «1С» и Platform V Pangolin, узнают, какой уровень доступности и производительности выдерживают инструменты, что изменилось в версии Pangolin 6.0 и какие форматы поставки доступны для пользователей СУБД.

Спикер, лидер команды сопровождения Platform V Pangolin Михаил Гелемеев, расскажет о миграции на СУБД и о том, как легко переехать с PosgreSQL, избежать подводных камней и неочевидных сложностей.

Начало вебинара в 11:00, регистрация по ссылке: https://platformv.sbertech.ru/events/subd-promyshlennogo-urovnya-platform-v-pangolin-se-chto-novogo-v-versii-6-1?utm_source=cnews&utm_medium=news&utm_campaign=webinar-14-03-2024.

erid:LjN8K31EuРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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