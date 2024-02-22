«Программный Продукт» обеспечит работоспособность Единой информационной базы донорства крови

«Программный Продукт» стал победителем конкурса на оказание услуг по сопровождению Единой базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов (ЕИБД).

ЕИБД представляет собой программно-аппаратный комплекс, размещенный в 85 регионах России на 309 объектах Службы крови. Ведение базы данных донорства крови и ее компонентов осуществляется Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Функционирование и наполнение ЕИБД обеспечивается Автоматизированной информационной системой трансфузиологии (АИСТ), предназначенной для автоматизации технологических процессов заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови, а также Информационно-аналитической системой (ИАС) и мобильным приложением «Служба крови» (МПСК).

Комплекс задач по поддержанию целостности и работоспособности включает следующие виды работ:

Обеспечение непрерывного функционирования ГИС ЕИБД и АИСТ на объектах Службы крови, включая Информационный центр ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России», Центры крови субъектов РФ, станции переливания крови и отделения переливания крови в различных медицинских учреждениях.

Обеспечение непрерывного информационного обмена между объектами Службы крови, клиническими учреждениями и специализированными медицинскими организациями (противотуберкулезными, кожно-венерологическими, наркологическими, психоневрологическими диспансерами, центрами по профилактике и борьбе со СПИДом и т.д);

Технологическая поддержка и обработка заявок пользователей;

Плановая и оперативная доработка ЕИБД;

Обеспечение функционирования средств защиты информации;

Организация вебинаров для пользователей.

Специалисты «Программного Продукта» обеспечат в режиме реального времени сбор данных о более чем 10000 доноров, ежедневно посещающих станции переливания крови. Также сотрудникам Службы крови будет предоставлен доступ к актуальной информации об объеме заготовленной донорской крови, о реакциях и осложнениях у реципиентов, о людях, у которых выявлены противопоказания для сдачи крови и ее компонентов, что в итоге позволит обеспечить медицинские учреждения качественными и безопасными компонентами для переливания.